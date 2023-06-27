ABD'de Tüketici Güven Endeksi Ocak 2022'den Bu Yana En Yüksek Seviyesinde

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, haziranda aylık 7,2 puan artışla 109,7'ye yükselerek Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. Tüketici güven endeksi, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen bir göstergedir.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, haziranda aylık 7,2 puan artışla 109,7'ye yükselerek Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin haziran ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi haziranda geçen aya kıyasla 7,2 puan artarak 109,7'ye yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen tüketici güveninin bu dönemde 104 değerini alması tahmin ediliyordu. Tüketici güven endeksi, mayıs ayında 102,5 olarak kaydedilmişti.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, haziranda 6,4 puan artışla 155,3'e çıktı.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 7,8 puan artarak 79,3'e yükseldi.

Beklentiler endeksi, Şubat 2022'den bu yana Aralık 2022 hariç tüm aylarda 80 değerinin altında kaldı. Endeksin 80 değerinin altında gelmesi, gelecek bir yıl içinde resesyon beklendiğine işaret ediyor.

Enflasyon beklentilerinde gerileme

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, tüketici güveninin iyileşen mevcut koşulları ve beklentileri yansıtacak şekilde haziranda Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydettiğini belirtti.

Beklentilere ilişkin göstergelerin tüketicilerin gelecek 6 ila 12 ay içinde bir resesyon beklediğinin sinyalini vermeye devam ettiğini vurgulayan Peterson, ancak gelecek 6 aya ilişkin beklentilerin gelecekteki iş koşulları ve iş bulunabilirliği konusunda artan güveni yansıtarak önemli ölçüde iyileştiğini aktardı.

Peterson, 12 aylık geleceğe dönük enflasyon beklentilerine ilişkin göstergenin de haziran ayında yüzde 6'ya gerileyerek Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini kaydetti.