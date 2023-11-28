ABD'de Tüketici Güven Endeksi Kasımda Yükseldi

NEW ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, kasımda aylık bazda 2,9 puan yükselerek 102'ye çıktı.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin kasım ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi kasımda geçen aya kıyasla 2,9 puan artışla 102'ye yükseldi.

Beklentilerin üzerine çıkan tüketici güveninin bu dönemde 101 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güven endeksi, ekim ayında 99,1 olarak kaydedilmişti.

Amerikalı tüketicilerin iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, kasımda 0,4 puan azalarak 138,2'ye geriledi.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 5,1 artışla 77,8'e çıktı.

Söz konusu endeks, gelecek bir yıl içinde resesyon beklendiğine işaret eden seviye olan 80 değerinin altında kalmaya devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, tüketici güveninin art arda üç aylık düşüşün ardından kasım ayında yükseldiğini belirterek, bu artışın beklentilerdeki iyileşmeyi yansıttığını vurguladı.

Kasım ayında ankete katılan gelir grupları yelpazesinde genel iyileşmeler görüldüğüne işaret eden Peterson, tüketicilerin genel olarak artan fiyatlar, savaş ve çatışmalarla yüksek faiz oranlarından endişe duyduğunu belirtti.