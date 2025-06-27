ABD'de Tüketici Güven Endeksi Haziran’da Yükseldi

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Michigan Üniversitesi tarafından açıklanan verilere göre, ABD'de tüketici güven endeksi Haziran ayında 8,5 puan artarak 60,7 seviyesine ulaştı. Tüketicilerin enflasyon beklentileri ise düştü.

NEW ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, haziranda yukarı yönlü revizyonla 60,7 oldu.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin haziran ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, haziranda geçen aya kıyasla 8,5 puan artışla 60,7'ye yükseldi.

Söz konusu veri yukarı yönlü revize edildi. Bu aya ait öncü veri 60,5 olarak açıklanmıştı.

Amerikalıların finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, haziranda 5,9 puan artarak 64,8'e ulaştı.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 10,2 puan yükselerek 58,1'e çıktı.

Enflasyon beklentileri düştü

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi haziranda yüzde 6,6'dan yüzde 5'e geriledi. Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise mayısta yüzde 4,2'den yüzde 4'e indi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin son 6 ayın ilk artışını kaydettiğini belirterek, kişisel mali durum ve iş koşullarına ilişkin beklentilerin yükseldiğine işaret etti.

Tüketici güveninin hazirandaki artışa rağmen seçimden hemen sonraki aralık ayının gerisinde kaldığına dikkati çeken Hsu, "Tüketici görüşleri hala ekonomik yavaşlama ve enflasyonda artış olacağı yönünde genel olarak tutarlı. Tüketiciler gümrük tarifelerinin potansiyel etkisinden endişe duymaya devam ediyor, ancak şu anda Orta Doğu'daki gelişmelerle ekonomi arasında bağlantı kurmuyor gibi görünüyor." değerlendirmesini yaptı.

Hsu, tüketicilerin tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerine dair korkularının bir miktar azaldığını, yine de enflasyon beklentilerinin geçen yılın ikinci yarısında görülen seviyenin üzerinde kaldığını ifade etti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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