ABD'de Tüketici Güven Endeksi Beklentileri Aştı

NEW ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, mayısta aylık 4,5 puan artışla 102'ye çıkarak beklentileri aştı.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin mayıs ayı verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici güven endeksi mayısta geçen aya oranla 4,5 puan artarak 102'ye yükseldi.

Beklentilerin üzerine çıkan tüketici güveninin, bu dönemde 96 değerini alacağı öngörülüyordu.

ABD'de Tüketici Güven Endeksi, nisanda 97,5 olarak hesaplanmıştı.

Amerikalı tüketicilerin iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi de mayısta 2,5 puan artışla 143,1'e ulaştı.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi de aynı dönemde 5,8 puan artarak 74,6'ya çıktı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, tüketici güveninin üst üste üç aylık düşüşün ardından mayısta yükseldiğine dikkati çekti.

Tüketicilerin mevcut iş koşullarına ilişkin değerlendirmesinin geçen aya göre biraz daha az olumlu olduğuna işaret eden Peterson, ancak güçlü iş gücü piyasasının tüketicilerin mevcut duruma ilişkin genel değerlendirmesini desteklemeye devam ettiğini dile getirdi.