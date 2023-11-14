ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda değişim göstermedi, yıllık bazda yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti
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ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda değişim göstermedi, yıllık bazda yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda değişim göstermedi, yıllık bazda yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti
Kaynak: AA / Ekonomi