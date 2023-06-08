ABD'de Toptan Eşya Stokları Nisanda Beklentilerin Altında Azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, nisanda toptan eşya stokları yüzde 0,1 azalarak beklentilerin altında kaldı. Toptan eşya satışları ise bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.

NEW ABD'de toptan eşya stokları, nisanda yüzde 0,1 ile beklentilerin altında azalış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin toptan eşya stokları ve satış verilerini açıkladı.

Buna göre, toptan eşya stokları, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azalarak 915,7 milyar dolar oldu. Söz konusu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,2 düşüş yönündeydi. Mart ayına dair toptan eşya stoklarına ilişkin değişim ise eksi yüzde 0,2 olarak revize edildi.

Stoklar, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 6,3'lük artış kaydetti.

Ülkede, aynı dönemde toptan eşya satışları bir önceki aya göre yüzde 0,2 yükselerek 652,8 milyar dolar oldu. Toptan eşya satışlarına ilişkin piyasa beklentisi bu dönemde yüzde 0,4 artış yönündeydi. Toptan eşya satışları, martta yüzde 2,7'lik azalış göstermişti.

Toptan eşya satışları, aynı dönemde yıllık bazda da yüzde 3,4 düşüş gösterdi.