ABD'de toptan eşya stokları martta değişmedi

NEW ABD'de toptan eşya stokları, mart ayında değişim göstermeyerek beklentilerin altında kaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin toptan eşya stokları ve satış verilerini açıkladı.

Buna göre, toptan eşya stokları, martta bir önceki aya kıyasla değişim göstermeyerek, 918,5 milyar dolar oldu. Söz konusu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,1 artış yönündeydi. Şubat ayına dair toptan eşya stoklarına ilişkin değişim ise yüzde 0 olarak revize edildi.

Stoklar, martta geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 9,1'lik azalış kaydetti.

Ülkede, aynı dönemde toptan eşya satışları ise bir önceki aya göre yüzde 2,1 azalarak 655,3 milyar dolar oldu. Toptan eşya satışlarına ilişkin piyasa beklentisi bu dönemde yüzde 0,5 artması yönündeydi. Toptan eşya satışları, şubatta yüzde 0,4'lük artış göstermişti.

Toptan eşya satışları, aynı dönemde yıllık bazda da yüzde 2,9 düştü.