ABD'de toptan eşya stokları martta azaldı

ABD'de toptan eşya stokları, martta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilere paralel azalış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, toptan eşya stokları ve satışlarına ilişkin mart ayına ait verileri açıkladı.

Buna göre, toptan eşya stokları, martta önceki aya oranla yüzde 0,4 azalışla 894,7 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentilerine paralel düşüş kaydeden toptan eşya stokları şubat ayında yüzde 0,2 artmıştı.

Stoklar, martta önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,3 azaldı.

Ülkede, aynı dönemde toptan eşya satışları da önceki aya göre yüzde 1,3 azalarak 662,8 milyar dolar oldu.

Toptan eşya satışları, şubat ayında yüzde 2 artmıştı.

Toptan eşya satışları, aynı dönemde yıllık bazda ise yüzde 1,4'lük artış kaydetti.