ABD'de Temmuz Ayında İnşaat Harcamaları Piyasa Beklentilerinin Üzerinde Arttı

ABD'de inşaat harcamaları, temmuzda yüzde 0,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde yükseldi.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artarak 1 trilyon 973 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentilerinin üzerinde artan inşaat harcamalarının bu dönemde yüzde 0,5 artması öngörülüyordu. İnşaat harcamaları, haziranda da yüzde 0,6 artmıştı.

Kamu inşaat harcamaları temmuzda yüzde 0,4 azalırken, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 1 arttı.

İnşaat harcamaları, temmuzda yıllık bazda da yüzde 5,5'lik artış kaydetti.