ABD'de Tatil Sezonunda Perakende Satışları 1 Trilyon Doları Aşması Bekleniyor

ABD'de "tatil sezonu" olarak adlandırılan, kasım ve aralık aylarını kapsayan dönemde, perakende satışların 1,01 ile 1,02 trilyon dolar arasında gerçekleşmesi öngörülüyor.

ABD Ulusal Perakendeciler Birliğinden (NRF) yapılan açıklamada, bu yıl "tatil sezonu" satışlarının ilk kez 1 trilyon doları aşmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, kasım ve aralık aylarını kapsayan dönemde perakende satışların geçen yıla kıyasla yüzde 3,7 ile yüzde 4,2 arasında artmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Toplam harcamaların bu yıl 1,01 trilyon dolar ile 1,02 trilyon dolar arasında olmasının beklendiği belirtilen açıklamada, "tatil sezonu" satışlarının 2024'te yıllık yüzde 4,3 artışla 976,1 milyar doları bulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, perakendecilerin "tatil sezonunda" artan tüketici talebini karşılamak için bu yıl da ek personel istihdam edeceği belirtilerek, 265 bin ila 365 bin arasında çalışanın geçici olarak istihdam edilmesinin beklendiği kaydedildi.

Söz konusu beklentinin iş gücü piyasasındaki yavaşlamayla uyumlu olduğu aktarılan açıklamada, geçen yılın aynı döneminde 442 bin geçici personelin istihdam edildiği hatırlatıldı.

Federal hükümetin kapanmasının bu yılın önemli olumsuzluklarından biri olduğu belirtilen açıklamada, kapanmanın "tatil sezonu" öncesine denk gelmesinin süreci daha da zorlaştırdığı kaydedildi.

Açıklamada, federal harcamalardaki gecikmelerin özel sektör gelirlerini düşüreceği ve tüketici talebini zayıflatacağı ifade edildi.

Birliğin açıklamasında, birçok olumsuz ekonomik etkinin geçici olmasının beklendiği, ancak kapanmanın uzamasının bu etkilerin boyutunu artıracağı bildirildi.

ABD'de kasım ayının 4'üncü perşembesi kutlanan Şükran Günü (Thanksgiving Day) ile başlayan, indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı Efsane Cuma (Black Friday), küçük işletmelerin satışlarını yükseltmeyi amaçlayan Küçük İşletmeler Cumartesisi (Small Business Saturday) ve Siber Pazartesi (Cyber Monday) ile devam ederek Noel ve ardından 31 Aralık'taki Yılbaşı Gecesi ile sona eren dönem perakende sektörü için önem taşıyor.

Ülkede "tatil sezonu" olarak adlandırılan bu dönem, büyük perakendeciler için genellikle yılın en kazançlı zamanı olarak nitelendirilirken, Amerikalı tüketicilerin ekonomik durumunun da bir ölçütü olarak değerlendiriliyor.