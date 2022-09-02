ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 315 bin kişi artarak önceki aya kıyasla yavaşlama gösterirken, işsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,7'ye çıktı. Ekonomi Haberleri ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 315 bin kişi artarak önceki aya kıyasla yavaşlama gösterirken, işsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,7'ye çıktı. ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 315 bin kişi artarak önceki aya kıyasla yavaşlama gösterirken, işsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,7'ye çıktı. Ekonomi Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay Tam Gemi Şok Denemeleri Ekonomi Haberler

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