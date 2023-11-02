ABD'de Tarım Dışı İş Gücü Verimliliği Beklentilerin Üzerinde Arttı

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,7 ile beklentilerin üzerinde arttı. Üretim ve çalışma saati de artış gösterdi.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,7 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 4,7 arttı.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 4,1 artması yönündeydi. Bu dönemde 2020'nin üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek artışı kaydeden iş gücü verimliliği, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,6 artmıştı.

Üretim, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,9 ve çalışma saati yüzde 1,1 arttı.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, temmuz-eylül döneminde yıllık bazda ise yüzde 2,2 yükseldi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti ise üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 azaldı.

Birim emek maliyetinin bu dönemde yüzde 0,7 artması bekleniyordu. 2022'nin dördüncü çeyreğinden bu yana çeyreklik bazda ilk kez düşüş kaydeden birim emek maliyeti, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,2 yükselmişti.

Birim emek maliyeti yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda ise yüzde 1,9 artarak 2021'nin ikinci çeyreğinden bu yana en zayıf artışı kaydetti.