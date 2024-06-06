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ABD'de Tarım Dışı İş Gücü Verimliliği Beklentilerin Altında Arttı

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ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Üretim ise yüzde 0,9 ve çalışma saati yüzde 0,6 arttı.

NEW ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak-mart dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 yükseldi. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 0,3 artış yönündeydi.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın son çeyreğinde ise yüzde 3,5 artış göstermişti.

Üretim, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 ve çalışma saati yüzde 0,6 arttı.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, ocak-mart döneminde yıllık bazda da yüzde 2,9 artarken, 2021'in ilk çeyreğinden bu yana en yüksek oranda yıllık artışı kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4'lük artış gösterdi.

Bu dönemde yüzde 4,7 artması beklenen birim emek maliyeti, geçen yılın son çeyreğinde de yüzde 2,8 azalmıştı.

Birim emek maliyeti ilk çeyrekte yıllık bazda da yüzde 0,9 yükseldi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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