ABD'de Sosyal Güvenlik Ödemeleri 2026'da Yüzde 2,8 Artacak

ABD Sosyal Güvenlik İdaresi, sosyal güvenlik ödemelerinin 2026 yılında yüzde 2,8 oranında artacağını açıkladı. Bu artış, ödemelerde yaşam maliyeti düzenlemesi çerçevesinde yapılacak ve 75 milyon Amerikalıyı etkileyecek.

ABD Sosyal Güvenlik İdaresi, sosyal güvenlik ödemelerine 2026 yılında yüzde 2,8 artış yapılacağını duyurdu.

İdare, emekliler ve sosyal güvenlik sistemi kapsamındaki kişilere yönelik ödemelerde, yaşam maliyeti düzenlemesi doğrultusunda gelecek yıl yapılacak artış oranını açıkladı.

Yapılan açıklamada, 75 milyon Amerikalı için sosyal güvenlik ödemelerinin 2026 yılında yüzde 2,8 artacağı kaydedildi.

Sosyal güvenlik ödemelerindeki yaşam maliyeti artış oranının son 10 yılda ortalama yüzde 3,1 olduğu belirtilen açıklamada, artış oranının 2025 yılı için yüzde 2,5 olarak belirlendiği anımsatıldı.

Açıklamada, sosyal güvenlik emeklilik ödemelerinin Ocak 2026'dan itibaren ortalama aylık yaklaşık 56 dolar artacağı aktarıldı.

