ABD'de Sanayi Üretimi Temmuzda Beklentilerin Üzerinde Arttı

ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Ülkede sanayi üretimi, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1 yükseldi. İmalat sanayi üretimi de temmuzda aylık bazda yüzde 0,5 arttı. Kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,7 puan artışla yüzde 79,3 oldu.

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) bugün yayımlanacak toplantı tutanakları öncesi güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,09 azalarak 34.914,96 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 düşüşle 4.433,79 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 kayıpla 13.593,17 puan oldu.

Fed'in geçen ayki toplantısına ilişkin tutanakların yayımlanması öncesinde pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Analistler, yatırımcıların faiz oranlarını 22 yılın en yüksek seviyesine çıkaran Fed'in, parasal sıkılaştırmasının sona yaklaşmasını beklediğini ancak Banka'nın faiz oranlarını daha uzun süre mevcut seviyede tutabileceğine dair endişelerin de sürdüğünü ifade etti.

Bugün yayımlanacak tutanakların, Fed'in gelecekteki para politikasına ilişkin ipuçları verebileceğini aktaran analistler, yatırımcıların ayrıca konut, sanayi üretimine ilişkin verileri de takip edeceğini bildirdi.

Makroekonomik veri tarafında ABD'de konut başlangıçları, temmuzda yüzde 3,9 artışla 1 milyon 452 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. İnşaat izinleri ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 artışla 1 milyon 442 bine çıkarken, beklentileri karşılayamadı.

Ülkede sanayi üretimi, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1 yükseldi. ABD'de kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,7 puan artışla yüzde 79,3 oldu.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,16 ile Ekim 2022'den itibaren en yüksek seviyeye çıkarken, mortgage başvuruları düşüşünü sürdürdü.

Şirket bilançoları da açıklanmaya devam ederken, ABD'li perakende devlerinden Target, bu yıla ilişkin kar ve satış beklentilerini düşürmesine rağmen ikinci çeyrekte net karının yüzde 350'den fazla arttığını bildirdi. Target'in hisseleri, bilançosunu açıklaması sonrası yüzde 5'e yakın değer kazandı.