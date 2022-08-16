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ABD'de sanayi üretimi temmuzda beklentileri aştı

ABD'de sanayi üretimi temmuzda beklentileri aştı

Ekonomi Haberleri

ABD'de sanayi üretimi, temmuzda aylık yüzde 0,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

ABD'de sanayi üretimi, temmuzda aylık yüzde 0,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), temmuzda ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı.

Bu dönemde piyasa beklentilerini geride bırakan sanayi üretiminin yüzde 0,3 artması öngörülüyordu.

Sanayi üretimine ilişkin haziran ayı verisinde ise revizyona gidildi. Daha önce haziranda yüzde 0,2 azaldığı açıklanan sanayi üretiminin söz konusu ayda değişim göstermediği kaydedildi.

İmalat sanayi üretimi de temmuzda aylık yüzde 0,7'lik artış kaydetti.

Piyasa beklentilerini aşan imalat sanayi üretiminin yüzde 0,2 artması öngörülüyordu. İmalat sanayi üretimi, haziran ayında yüzde 0,4 azalmıştı.

Ülkede, kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,4 puanlık artış göstererek yüzde 80,3'e çıktı.

Bu dönemde kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 80,1 olması yönündeydi. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen kapasite kullanım oranı, haziranda yüzde 79,9 olmuştu.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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