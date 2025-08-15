ABD'de Sanayi Üretimi Temmuz'da Yüzde 0,1 Düştü

ABD'de sanayi üretimi, temmuzda yüzde 0,1'lik düşüş kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 0,1 geriledi.

Piyasa beklentileri sanayi üretiminin bu dönemde değişim göstermemesi yönündeydi.

Beklentilerin aksine düşüş kaydeden sanayi üretimi, haziranda yüzde 0,4 artmıştı.

Sanayi üretimi temmuzda yıllık bazda ise yüzde 1,4 arttı.

İmalat sanayi üretimi ise temmuzda değişim göstermedi.

Piyasa beklentileri imalat sanayi üretiminin yüzde 0,1 düşmesi yönündeydi. İmalat sanayi üretimi, haziranda yüzde 0,3 artmıştı.

Ülkede kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,2 puan azalışla yüzde 77,5'e indi.

Piyasa beklentilerinin biraz altında gerçekleşen kapasite kullanım oranının bu dönemde yüzde 77,6 olması öngörülüyordu. Kapasite kullanım oranı, haziranda 77,7 olarak kaydedilmişti.