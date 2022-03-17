ABD'de sanayi üretimi şubatta beklentiler dahilinde arttı - Haberler

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ABD'de sanayi üretimi şubatta beklentiler dahilinde arttı

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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ABD'de sanayi üretimi şubatta beklentiler dahilinde arttı

ABD'de sanayi üretimi, şubatta piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyerek aylık yüzde 0,5'lik artış gösterdi.

ABD'de sanayi üretimi, şubatta piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyerek aylık yüzde 0,5'lik artış gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), şubat ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 arttı.

Bu dönemde piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyen sanayi üretimi, ocak ayında yüzde 1,4 artmıştı.

İmalat sanayi üretimi beklentileri aştı

İmalat sanayi üretimi de şubatta aylık yüzde 1,2'lik yükseliş kaydetti.

Söz konusu dönemde imalat sanayi üretiminin yüzde 0,6 artması bekleniyordu. Piyasa beklentilerini geride bırakan imalat sanayi üretimi, ocak ayında ise yüzde 0,1'lik artış göstermişti.

Ülkede, kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,3 puanlık artışla yüzde 77,6'ya çıktı.

Bu dönemde kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 77,8 olması yönündeydi. Kapasite kullanım oranı ocak yüzde 77,3 olmuştu.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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