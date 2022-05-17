ABD'de sanayi üretimi nisanda beklentileri geride bıraktı - Haberler

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ABD'de sanayi üretimi nisanda beklentileri geride bıraktı

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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ABD'de sanayi üretimi nisanda beklentileri geride bıraktı

ABD'de sanayi üretimi, nisanda aylık bazda yüzde 1,1 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

ABD'de sanayi üretimi, nisanda aylık bazda yüzde 1,1 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), nisan ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 arttı. Bu dönemde piyasa beklentilerini aşan sanayi üretiminin yüzde 0,5 artması öngörülüyordu. Sanayi üretimi, mart ayında da yüzde 0,9 artmıştı.

İmalat sanayi üretimi de nisanda aylık yüzde 0,8'lik yükseliş kaydetti. Söz konusu dönemde imalat sanayi üretiminin yüzde 0,4 artması bekleniyordu. Piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösteren imalat sanayi üretimi, mart ayında da yüzde 0,8 artmıştı.

Ülkede, kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,8 puanlık artışla yüzde 79'a çıktı. Bu dönemde kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 78,6 olması yönündeydi. Kapasite kullanım oranı martta yüzde 78,2 olmuştu.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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