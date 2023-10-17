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ABD'de Sanayi Üretimi Beklentilerin Üzerinde Arttı

ABD'de eylül ayında sanayi üretimi, aylık bazda yüzde 0,3 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İmalat sanayi üretimi ise yüzde 0,4'lük bir artış kaydetti. Kapasite kullanım oranı ise yüzde 79,7 olarak açıklandı.