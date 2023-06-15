ABD'de Sanayi Üretimi Beklentilerin Altında Gerçekleşti

ABD'de sanayi üretimi, mayısta aylık bazda yüzde 0,2 azalışla beklentilerin altında gerçekleşti. İmalat sanayi üretimi ise aylık bazda yüzde 0,1 arttı. Kapasite kullanım oranı ise yüzde 79,6 olarak kaydedildi.

NEW ABD'de sanayi üretimi, mayısta aylık bazda yüzde 0,2 azalışla beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD Merkez Bankası (Fed), mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 geriledi. Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,1 artması yönündeydi. Sanayi üretimi, nisanda yüzde 0,5 artmıştı.

İmalat sanayi üretimi ise mayısta aylık bazda yüzde 0,1 yükseldi. Beklentiler, imalat sanayi üretiminin yüzde 0,1 azalması yönündeydi. İmalat sanayi üretimi, nisanda yüzde 0,9 artış kaydetmişti.

Ülkede kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,2 puan düşerek yüzde 79,6 oldu. Piyasa beklentilerinin altında kalan kapasite kullanım oranının yüzde 79,7 olması öngörülüyordu. Kapasite kullanım oranı, nisanda yüzde 79,8 olarak kayıtlara geçmişti.