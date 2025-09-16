ABD'de Sanayi Üretimi Ağustosta Beklentilerin Üzerinde Artış Gösterdi
ABD Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, sanayi üretimi ağustosta önceki aya göre yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda ise yüzde 0,9'luk bir yükseliş kaydedildi. İmalat sanayi üretimi de yüzde 0,2 artış gösterdi.
NEW ABD'de sanayi üretimi ağustosta yüzde 0,1'lik artış kaydetti.
ABD Merkez Bankası (Fed), ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkede sanayi üretimi ağustosta önceki aya kıyasla yüzde 0,1 yükseldi.
Piyasa beklentileri sanayi üretiminin söz konusu dönemde yüzde 0,1 azalması yönündeydi.
Beklentilerin aksine artış kaydeden sanayi üretimi, temmuzda yüzde 0,4 gerilemişti.
Sanayi üretimi ağustosta yıllık bazda ise yüzde 0,9 arttı.
İmalat sanayi üretimi de ağustosta yüzde 0,2 yükseldi.
Piyasa beklentileri imalat sanayi üretiminin yüzde 0,2 düşmesi yönündeydi. İmalat sanayi üretimi, temmuzda yüzde 0,1 azalmıştı.
Ülkede kapasite kullanım oranı aynı dönemde değişim göstermeyerek yüzde 77,4 oldu ve piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşti.