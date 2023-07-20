ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi Temmuzda Beklentilerin Altında Geldi

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, temmuzda eksi 13,5 ile beklentilerin altında gelirken, sektörde daralmanın sürdüğünü gösterdi. Üst üste 11 aydır negatif değer alan ve imalat sektöründeki daralmanın devam ettiğini gösteren endeks, haziranda eksi 13,7 seviyesinde gerçekleşmişti.

NEW ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, temmuzda eksi 13,5 ile beklentilerin altında gelirken, sektörde daralmanın sürdüğünü gösterdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Philadelphia şubesi, temmuz ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.

Banka tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, temmuzda geçen aya kıyasla 0,2 puan artışla eksi 13,5'e yükseldi. Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde eksi 10 değerini alması yönündeydi.

Üst üste 11 aydır negatif değer alan ve imalat sektöründeki daralmanın devam ettiğini gösteren endeks, haziranda eksi 13,7 seviyesinde gerçekleşmişti.

Bu dönemde yeni sipariş endeksi 5 puan azalarak eksi 15,9'a gerilerken, art arda 14'üncü kez sıfırın altında değer aldı. Sevkiyat endeksi de keskin bir düşüşle 9,9'dan eksi 12,5'e indi.

Philadelphia Fed tarafından hazırlanan endekslerde sıfırın üstündeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.