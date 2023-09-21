ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi Beklentilerin Altında

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, eylülde eksi 13,5 ile beklentilerin altına inerken, son 16 ayın 14'ünde negatif değer almış oldu.

NEW ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, eylülde eksi 13,5 ile beklentilerin altına inerken, son 16 ayın 14'ünde negatif değer almış oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Philadelphia şubesi, eylül ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.

Banka tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, eylülde geçen aya kıyasla 25,5 puan düşerek eksi 13,5'e geriledi. Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde eksi 0,7 değerini alması yönündeydi.

Son 16 ayda 14'üncü negatif değerini alan endeks, ağustosta 12 seviyesinde gerçekleşmişti.

Ağustosta 14 aydır gördüğü negatif serisine son veren yeni sipariş endeksi, eylülde yeniden sıfırın altına indi.

Yeni sipariş endeksi, eylülde 26,2 puan azalışla eksi 10,2'ye, sevkiyat endeksi de 9 puan düşerek eksi 3,2'ye geriledi.

Philadelphia Fed tarafından hazırlanan endekslerde sıfırın üstündeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.