ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi Ağustos Ayında Pozitif Değer Aldı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Philadelphia şubesi tarafından açıklanan verilere göre, Ağustos ayında Philadelphia Fed İmalat Endeksi beklentilerin üzerinde 12 değerini alarak pozitif bir değer aldı. Bu, Ağustos 2022'den bu yana ilk kez gerçekleşen bir durumdur.

NEW ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, ağustosta 12 ile beklentilerin üstünde gelirken, Ağustos 2022'den bu yana ilk kez pozitif değer aldı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Philadelphia şubesi, ağustos ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.

Banka tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, ağustosta geçen aya kıyasla 25,5 puan artışla 12'ye yükseldi. Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde eksi 10 değerini alması yönündeydi.

Ağustos 2022'den bu yana ilk kez pozitif değer alan endeks, temmuzda eksi 13,5 seviyesinde gerçekleşmişti.

Üst üste 14 aydır sıfırın altında değer alan yeni sipariş endeksi, ağustosta 32 puan artarak 16'ya yükselirken, negatif serisine son verdi. Sevkiyat endeksi de 18 puan artışla 5,7'ye çıktı.

Philadelphia Fed tarafından hazırlanan endekslerde sıfırın üstündeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.