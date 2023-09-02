ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişim göstermedi. Baker Hughes'un verilerine göre, kule sayısı 26 Ağustos-1 Eylül haftasında 512'de sabit kaldı. Son bir yılda ise 84 azaldı.