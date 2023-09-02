ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişim göstermedi. Baker Hughes'un verilerine göre, kule sayısı 26 Ağustos-1 Eylül haftasında 512'de sabit kaldı. Son bir yılda ise 84 azaldı.
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişim göstermedi.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 26 Ağustos-1 Eylül haftasında 512'de sabit kaldı.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 84 azaldı.
Perşembe gününü 86,83 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 88,99 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 86,05 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 83,63 dolar seviyesinde tamamlamıştı.