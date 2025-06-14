ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Azaldı

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Baker Hughes'un haftalık verilerine göre, ABD'deki petrol sondaj kuleleri sayısı bu hafta 3 azalarak 439'a düştü. Son bir yılda ise bu sayı toplamda 49 azalmış durumda. Brent petrol varil fiyatı ise artış göstererek 74,23 dolara yükseldi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 7-13 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 3 azalarak 439'a geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 49 azaldı.

Perşembe gününü 69,36 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 74,23 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 72,98 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 68,04 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
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