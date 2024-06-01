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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

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ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 azaldı. Baker Hughes'un verilerine göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 496'ya düştü. Son bir yılda ise 59 azalma yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı 81,33 dolara geriledi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un açıkladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 25-31 Mayıs haftasında önceki haftaya göre 1 azalarak 496'ya düştü.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 59 azaldı.

Perşembe gününü 81,86 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 81,33 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 76,99 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 77,91 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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