ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 azalarak 545'e geriledi. Son bir yılda ise 50 azalma yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı 75,19 dolar, WTI tipi ham petrolün varil fiyatı ise 70,45 dolar düzeyinde kapandı.