ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Güncelleme:
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 412'ye yükseldi. Son bir yılda ise 68 kule azalmıştı. Brent ve WTI petrol fiyatları da güncel verilerle değerlendirildi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 1 artarak 412 oldu.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 31 Ocak-6 Şubat tarihlerinde bir önceki döneme göre 1 artarak 412 oldu.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 68 azaldı.

Perşembe gününü 67,34 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 63,29 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 63,55 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 63,29 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
