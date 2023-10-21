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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, Baker Hughes'un verilerine göre bir önceki haftaya göre 1 artarak 502'ye yükseldi. Son bir yılda ise 110 azaldı.