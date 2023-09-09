ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, Baker Hughes'un verilerine göre 1 artarak 513'e yükseldi. Son bir yılda ise 78 azalma yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı 90,65 dolar, WTI tipi ham petrolün varil fiyatı ise 87,51 dolar seviyesinde kapandı.