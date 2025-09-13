ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Artış Gösterdi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 5-12 Eylül döneminde bir önceki haftaya göre 2 artarak 416'ya yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 72 azaldı.

Perşembe gününü 66,37 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 66,99 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cumayı 62,69 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 62,37 dolar seviyesinde tamamlamıştı.