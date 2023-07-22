ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 7 Adet Azaldı

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, Baker Hughes'un verilerine göre bu hafta 7 adet azalarak 530'a geriledi. Son bir yılda ise 69 adet azalma yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı 80,74 dolar, WTI tipi ham petrolün varil fiyatı ise 76,81 dolar seviyesinde tamamlandı.