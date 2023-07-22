ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 7 Adet Azaldı
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ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, Baker Hughes'un verilerine göre bu hafta 7 adet azalarak 530'a geriledi. Son bir yılda ise 69 adet azalma yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı 80,74 dolar, WTI tipi ham petrolün varil fiyatı ise 76,81 dolar seviyesinde tamamlandı.
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 adet azaldı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 15-21 Temmuz haftasında önceki haftaya göre 7 adet azalarak 530'a geriledi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 69 adet azaldı.
Perşembe gününü 79,59 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 80,74 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 76,81 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 75,84 dolar seviyesinde tamamlamıştı.