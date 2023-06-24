ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 6 Azaldı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 17-23 Haziran haftasında önceki haftaya göre 6 azalarak 546'ya geriledi. Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 48 azaldı. Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 74,44 dolar seviyesinde tamamlarken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı 69,50 dolar düzeyinde kapandı.