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ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 500'de Sabit Kaldı

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişmeyerek 500'de sabit kaldı. Baker Hughes'un verilerine göre, son bir yılda ise 127 azaldı. Brent petrolün varil fiyatı cumayı 80,58 dolar seviyesinde tamamladı.