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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 5 azaldı

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ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, Baker Hughes'un verilerine göre 20-26 Nisan haftasında önceki haftaya göre 5 azalarak 506'ya düştü. Son bir yılda ise ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 85 azaldı. Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 89,37 dolar seviyesinde tamamlarken, WTI tipi ham petrolün varili 83,85 dolardan kapandı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 20-26 Nisan haftasında önceki haftaya göre 5 azalarak 506'ya düştü.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı ise son bir yılda 85 azaldı.

Perşembe gününü 89,01 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 89,37 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 83,85 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 83,57 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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