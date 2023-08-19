ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 5 Azaldı

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 azalarak 520'ye geriledi. Son bir yılda ise 81 azalma yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 84,80 dolar seviyesinde tamamladı.