ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 5 Azaldı

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, Baker Hughes'un verilerine göre bu hafta 5 azalarak 540'a geriledi. Son bir yılda ise 57 kule kapatıldı. Brent petrolün varil fiyatı 78,47 dolar, WTI tipi ham petrolün varil fiyatı ise 73,86 dolar düzeyinde kapandı.