ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 5 Azaldı
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ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, Baker Hughes'un verilerine göre bu hafta 5 azalarak 540'a geriledi. Son bir yılda ise 57 kule kapatıldı. Brent petrolün varil fiyatı 78,47 dolar, WTI tipi ham petrolün varil fiyatı ise 73,86 dolar düzeyinde kapandı.
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 azaldı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 1- 7 Temmuz haftasında önceki haftaya göre 5 azalarak 540'a geriledi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 57 azaldı.
Perşembe gününü 76,52 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 78,47 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 73,86 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 71,80 dolar seviyesinde tamamlamıştı.