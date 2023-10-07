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ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 5 Adet Azaldı

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 adet azalarak 497'ye düştü. Son bir yılda ise 105 adet azalma yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 83,13 dolar seviyesinde tamamladı.