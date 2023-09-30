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ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 5 Adet Azaldı

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 adet azalarak 502'ye düştü. Son bir yılda ise 102 adet azalma yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı 92,20 dolar, WTI tipi ham petrolün varil fiyatı ise 90,79 dolar düzeyinde kapandı.