ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 4 Azaldı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un verilerine göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı geçen haftaya göre 4 azalarak 525'e geriledi. Son bir yılda ise 73 azalma yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı 85,78 dolara yükselirken, WTI tipi ham petrolün varil fiyatı 82,52 dolara düştü.