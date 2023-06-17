ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 4 Azaldı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 10-16 Haziran haftasında önceki haftaya göre 4 azalarak 552'ye geriledi. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 32 azaldı. Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 76,61 dolar seviyesinde tamamlarken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 71,78 dolar düzeyinde kapandı.