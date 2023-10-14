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ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 4 Adet Arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet artarak 501'e ulaştı. Son bir yılda ise 109 adet azaldı. Brent petrolün varil fiyatı cumayı 90,89 dolar seviyesinde tamamladı.