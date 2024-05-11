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ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 3 Azaldı

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ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, Baker Hughes'un verilerine göre bu hafta 3 azalarak 496'ya düştü. Son bir yılda ise 90 azalma yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı 82,72 dolar, WTI tipi ham petrolün varil fiyatı ise 78,20 dolar düzeyinde kapandı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un açıkladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 4-10 Mayıs haftasında önceki haftaya göre 3 azalarak 496'ya düştü.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 90 azaldı.

Perşembe gününü 84,15 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 82,72 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 78,20 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 79,26 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Baker Hughes Brent Petrol Enerji Ekonomi Güncel Haberler

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