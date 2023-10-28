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ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 2 Arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 artarak 504'e çıktı. Baker Hughes'un verilerine göre, son bir yılda ise 106 azaldı.