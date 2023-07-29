ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 1 Azaldı

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, Baker Hughes'un verilerine göre geçen haftaya göre 1 azalarak 529'a geriledi. Son bir yılda ise 76 kule kapatıldı. Brent petrolün varil fiyatı 84,29 dolara yükselirken, WTI tipi ham petrolün varili 80,67 dolardan kapandı.