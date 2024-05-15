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ABD'de perakende satışlarında nisanda değişim yok

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ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Perakende satışların tutarı, nisanda 705,2 milyar dolar oldu. Piyasa beklentisi, perakende satışların nisanda aylık yüzde 0,4 arttığı yönündeydi.

ABD'de perakende satışlar, nisanda aylık bazda kayda değer bir değişim göstermedi.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışların tutarı, nisanda 705,2 milyar dolar oldu. Perakende satışlar, martta aylık yüzde 0,6 artışla 705,1 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Piyasa beklentisi, perakende satışların nisanda aylık yüzde 0,4 arttığı yönündeydi.

Perakende satışlar, nisanda yıllık bazda ise yüzde 3 arttı. Martta yıllık artış oranı yüzde 3,8 olmuştu.

Söz konusu dönemde benzin istasyonları, giyim, elektronik yapı malzemeleri ile yiyecek ve içecek mağazalarının satışları arttı.

Aynı dönemde mağaza dışı perakendecilerin, spor malzemeleri, hobi ürünleri, müzik enstrümanları ile kitapçıların, motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı yerlerin ve mobilya mağazalarının satışlarındaki azalış öne çıktı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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