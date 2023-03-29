ABD'de perakende satışların artması bekleniyor

NEW ABD Ulusal Perakende Federasyonu (NRF), ülkede perakende satışların bu yıl yüzde 4 ila yüzde 6 arasında artmasını öngördüğünü bildirdi.

NRF'den yapılan açıklamada, Federasyonun 2023'e ilişkin perakende satış tahminlerini duyurduğu aktarıldı.

Geçen yıl perakende satışların 2021'e göre yüzde 7 yükselerek 4,9 trilyon dolar olduğu anımsatılan açıklamada, bu yıl yüzde 4 ile yüzde 6 arasında artış beklendiği, perakende satış hacminin 5,13 trilyon dolarla 5,23 trilyon dolar arasında olmasının tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, 2023 tahmininin, Kovid-19 salgını öncesi yıllık ortalama artış oranı olan yüzde 3,6'nın üzerinde olduğu vurgulandı.

Birçok tüketicinin çevrim içi alışverişin sunduğu kolaylıklardan yararlanmaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, mağaza dışı ve çevrim içi satışların da yıllık yüzde 10-12 arasında artarak, 1,41 trilyon dolar ile 1,43 trilyon dolar aralığında olmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, toplam perakende satışların yaklaşık yüzde 70'inin gerçekleştiği fiziksel mağazaların tüketiciler için birincil satın alma noktası olmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

Bu yıl ABD ekonomisinin yüzde 1 büyüyeceğinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, işsizlik oranının da gelecek yıldan önce yüzde 4'ü aşmasının muhtemel olduğu kaydedildi.

"Kısıtlayıcı politikaya rağmen ekonomik aktivite iyi durumda"

Açıklamada görüşlerine yer verilen NRF Başkanı Matthew Shay, perakende sektörünün sadece son 3 yılda salgın öncesi standartlara göre 10 yılı bulabilecek bir büyümeyi yaşadığını belirtti.

NRF Başekonomisti Jack Kleinhenz da enflasyonla mücadele kapsamındaki kısıtlayıcı para politikasına rağmen toplam ekonomik aktivitenin iyi durumda olduğunu ifade etti.

Finansal piyasalar ve bankacılık sektöründeki son gelişmelerin yanı sıra bazı kamu politikası sorunlarının görünümü karmaşık hale getirdiğine işaret eden Kleinhenz, "Bankacılık sektöründeki çalkantının tam etkilerini bilmek için henüz çok erken olsa da tüketici harcamaları 2023'ün ilk çeyreği için oldukça iyi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.