ABD'de perakende satışlar nisanda artışını sürdürdü - Haberler

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ABD'de perakende satışlar nisanda artışını sürdürdü

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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ABD'de perakende satışlar nisanda artışını sürdürdü

ABD'de perakende satışlar, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artarak yüksek enflasyona rağmen artış göstermeye devam etti.

ABD'de perakende satışlar, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artarak yüksek enflasyona rağmen artış göstermeye devam etti.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artarak 677,7 milyar dolar oldu.

Perakende satışlar bu dönemde piyasa beklentileriyle paralel bir artış gösterdi. ABD'de yükselen enflasyona rağmen yükselişini sürdüren perakende satışlar, mart ayında yüzde 1,4 artmıştı.

Perakende satışlar, nisanda yıllık bazda ise yüzde 8,2'lik artış kaydetti.

Söz konusu dönemde perakende satışlardaki artışta, çeşitli mağaza perakendecilerinin satışlarındaki yüzde 4'lük artış etkili oldu.

Aynı dönemde, motorlu araç ve parçalarının satıldığı mağazalardaki satışlar yüzde 2,2, mağaza dışı perakendecilerdeki satışlar yüzde 2,1, yiyecek ve içecek hizmetinin sunulduğu yerlerdeki satışlar yüzde 2 ve elektronik mağazalarındaki satışlar yüzde 1 arttı.

Benzin istasyonlarındaki satışlar ise nisanda yüzde 2,7'lik azalış gösterdi.

Analistler, perakende satışlara ilişkin son verinin yüksek enflasyona rağmen talebin düştüğüne dair hiçbir işaret göstermediği belirtti.

ABD'de enflasyon, nisanda 41 yılın zirvesinden gerilemesine rağmen yıllık yüzde 8,3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmişti.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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